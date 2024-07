Sukces poprowadzi ich do katastrofy. To będzie twarde lądowanie

Z wyżej wymienionych trzech drużyn najbardziej gotowa do jazdy w elicie wydaje się Polonia. To właśnie w Bydgoszczy startują seniorzy, którzy dają największe nadzieje na solidne punkty w PGE Ekstralidze. Prezes Jerzy Kanclerz ponadto ma spore szanse na niezłe transfery, z powrotem Wiktora Przyjemskiego na czele. Byłby to prawdziwy hit nadchodzącego okienka.



Już teraz najbogatsze ośrodki są pewne udziału w PGE Ekstralidze 2025. To daje im pierwszeństwo w rozmowach ze światową czołówką i najlepszymi zawodnikami na wszystkich pozycjach. W każdej chwili może dojść do podpisania papierów. Finały Metalkas 2. Ekstraligi są zaplanowane na 15 i 22 września. Dopiero wtedy poznamy beniaminka, ale też wtedy będzie za późno na duże transfery. Najsmaczniejsze kąski będą zabrane ze stołu, zostaną tylko zawodnicy, których nikt inny nie będzie chciał.



