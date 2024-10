Sukces polskiego gwiazdora, uniknie kontrowersji. Dramat pozostałych reprezentantów

Rok temu do Kubery uśmiechnęli się organizatorzy cyklu, przyznając mu stałą dziką kartę na Grand Prix 2024. Polak nie uniknął kontrowersji , zwłaszcza w naszym kraju. Zastanawiano się, dlaczego zaproszenie do cyklu otrzymał żużlowiec Orlen Oil Motoru Lublin, zamiast wieloletniego reprezentanta Macieja Janowskiego.

Prawda jest taka, że Kubera obronił się na torze. W całym sezonie GP uzbierał 98 punktów, co dało mu wysokie ósme miejsce w premierowym sezonie w cyklu. Aż siedmiokrotnie docierał do wyścigów półfinałowych. Prezentował się o niebo lepiej niż inny polski debiutant, Szymon Woźniak. Przygoda 25-latka z mistrzostwami świata nie będzie jednoroczną przygodą, gdyż właśnie awansował do cyklu na 2025. Tym razem zrobił to sam, nie czekając na ewentualną dziką kartę.