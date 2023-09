Tauron Włókniarz może zapomnieć o finale PGE Ekstraligi 2023. Już przegrana z Platinum Motorem na domowym torze (36:54) przesądziła sprawę. Drugi mecz to była zwykła formalność. I chyba nikt nie liczył na to, że Włókniarz, przegrywając u siebie różnicą 18 punktów, postawi się na wyjeździe. Tak też się stało.

Włókniarz ma większe problemy niż lanie w Lublinie

Dlatego "stypa", o której wspomniał Kacper Woryna, to nastrój, który w przypadku Włókniarza dziwi i to bardzo. Polski zawodnik częstochowskiej drużyny zauważył przytomnie, że Włókniarz od początku tego sezonu miał problemy ze swoim torem. I to jest większy problem niż 32:58 w Lublinie.