Stworzyli przepis uderzający w Polaków. Czas na odpowiedź [FELIETON]

Reprezentacja Polski przebywa obecnie na zgrupowaniu w słonecznej Malcie. Kadrowicze szykują się do zbliżającego się sezonu, w którym (jeśli chodzi o kadrę) cel będzie tylko jeden - wygrać Speedway of Nations, czyli turniej, w którym zawsze coś szło nie tak, nie po naszej myśli i kończyło się rozczarowaniem.

Polacy jeszcze nigdy nie wygrali SoN

Kiedy zaglądam do kalendarza żużlowego na sezon 2024, to jakoś smutno robi mi się na duszy widząc, że nie ma w nim Drużynowego Pucharu Świata, a jest Speedway of Nations. Myślę, że zeszłoroczny turniej DPŚ we Wrocławiu dobitnie pokazał, która impreza powinna odbywać się z większą częstotliwością. Zostawmy to jednak na boku, bo o braku tych zawodów powiedziano już wszystko.