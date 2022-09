Studnia bez dna. Motor zagląda do kieszeni Polaków

Gdyby ktoś po pierwszych meczach półfinałowych odważył się postawić dużą kasę na to, że o złoto w PGE Ekstralidze, z Motorem Lublin pojedzie Moje Bermudy Stal Gorzów, dziś pewnie byłby milionerem. No, ale ile, to już razy zbieraliśmy szczęki z podłóg, żeby za chwilę dukać sobie pod nosem słynne już powiedzonko, że gdzie zaczyna się żużel, tam kończy się logika.

Wydawało się, że po remisie na Jancarzu zielona-energia.com Włókniarz dawno nie był tak blisko spełnienia snu o długo wyczekiwanym pod Jasną Górą mistrzostwie. Częstochowianie nie mieli przecież prawa przegrać tego dwumeczu, a jednak drużyna Lecha Kędziory niczym sprinter w finale stumetrówki, koncertowo wyłożyła się na ostatniej prostej, doprowadzając do rozpaczy całą lokalną społeczność.

Wszyscy jesteśmy sponsorami Zmarzlika

Mam wrażenie, że skazywana na pożarcie Stal skradła nasze serca. Cała Polska z wyjątkiem Lublina będzie w tym finale trzymać kciuki za dzielną załogę Stanisława Chomskiego. Trenera, który mimo przeciwności losu, plagi kontuzji udowodnił, że jest strategiem, co się zowie. Facet miał tak zawężone pole manewru, a mimo to, przykrył wszystkie niedoskonałości swojego zespołu. W trakcie zawodów też zachowywał zimną krew, prowadził go wzorowo.

Stal tylko może, a Motor musi. Wiadomo, że apetyt rośnie w miarę jedzenia, ale Gorzów już zdobył swój Everest. Lublinianie od początku sezonu są niczym świetnie naoliwiona maszyna. Stal pokazała też, że jest ekipą strasznie nieobliczalną, zdolną do wszystkiego, a po zwycięstwie nad Włókniarzem te morale jeszcze urosną.

W ogóle wydaje się, że otoczka wokół Motoru uległa małemu przewartościowaniu. Jeszcze niedawno, to lublinianie byli drużyną, na którą patrzyło się przychylnym okiem i mówiło o tym klubie wyłącznie dobrze. Tak samo mu życzyło. Aktualnie te proporcje są zaburzone.

Motor jest pupilkiem obecnej, jaśnie nam panującej opcji politycznej. W ośrodek zarządzany przez Jakuba Kępę pompowane są olbrzymie pieniądze, płynące w dużym stopniu szerokim strumieniem wprost ze spółek skarbu państwa. Idą więc do klubu z kieszeni podatników, czyli de facto są wyciągane z naszych portfeli. Najprościej rzecz ujmując, to właśnie ty droga Polko i ty drogi Polaku dokładacie się do budżetu Motoru Lublin.