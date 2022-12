"Wystarczy jedna mała iskra"

Kolejny problem to łączenie obowiązków menedżera reprezentacji z czynnymi startami na żużlu. Nicki ma być liderem ZOOleszcz GKM-u Grudziądz w PGE Ekstralidze, a to nie przelewki.



- Nie widzę możliwości łączenia pracy zawodnika i trenera. To może funkcjonować na poziomie piłkarskiej A-klasy, czy w sportach halowych. W tym wypadku moim zdaniem to jest niemożliwe i dziwię się wyborowi duńskiej federacji. Tym bardziej, że mogą wybierać spośród wielu doskonałych zawodników, którzy już nie są czynnymi zawodnikami. Być może się mylę, ale nie wydaje mi się, aby dobrze to wyszło. Wiem dobrze, jak w trakcie sezonu zapracowany jest trener naszej kadry Rafał Dobrucki, który wiele czasu poświęca przede wszystkim juniorom - dodaje Dankiewicz.