Straszył końcem kariery. Znamy finał tej sprawy

Prezes ROW-u Rybnik ma jasny przekaz dla Trześniewskiego

- Jestem bardzo zadowolony z takiego obrotu sprawy. Teraz najważniejsze jest to, żeby Paweł zabrał się do roboty i pokazał w przyszłym roku na torze, że dobrze przepracował zimę i zależy mu na dalszym rozwoju - mówi prezes Krzysztof Mrozek na oficjalnej stronie internetowej klubu.

PZM szybko wyprostował Trześniewskiego

Na spotkaniu mediacyjnym w związku Trześniewski jasno usłyszał, że nie ma podstaw do rozwiązania umowy, bo klub wywiązuje się ze wszystkich postanowień umowy. To, że Trześniewskiemu nakłady finansowe ROW-u na jego rozwój wydają się za małe, to nie ma znaczenia. O tym mógł myśleć, kiedy podpisywał kontrakt. Swoją drogą jego umowa jest ważna do końca wieku juniora, więc teraz będzie musiał przełknąć gorzką pigułkę i dalej współpracować z klubem, który chciał opuścić.

Inna sprawa, że dla rozwoju Trześniewskiego pozostanie w ROW-ie to najlepsza opcja. Eksperci już zdążyli go przestrzec przed przenosinami do Ekstraligi i do Sparty. Zawodnik jest co prawda uważany za talent, ale w tym roku tego nie potwierdził. Miał kiepską średnią, jeździł bardzo przeciętnie.