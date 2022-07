Wszystko wyglądało okropnie. Jeppesen zaciekle walczył z Bewleyem. Był to bardzo ważny moment meczu, bo Sparta po dwóch podwójnych zwycięstwach zbliżyła się do rywala na cztery punkty. Żaden nie chciał odpuścić. I niestety skończyło się najgorzej, jak mogło się skończyć.

Jeppesen puścił motocykl, który uderzył w Bewleya. Brytyjczyk huknął w bandę i wyleciał na pas bezpieczeństwa. Przerażenie kibice zbiegli na dół trybuny, by sprawdzić co z ich zawodnikiem. Bewley bez kasku (zdjął go zaraz po kraksie) zwijał się w bólu. Na noszach przetransportowano go do karetki.