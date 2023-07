Straszny upadek. Kibice myśleli o najgorszym

W sobotę odbyły się pierwsze oficjalne zawody na nowym torze w holenderskim Veenoord. Podczas jednego z biegów doszło do bardzo groźnego upadku, w którym ucierpiał Patrick Kramer. Wszystkie działania wokół zawodnika wskazywały na to, że mogło dojść do dramatu. Zagrożenia życia już nie ma, ale prawdopodobne żużlowiec złamał kręgosłup.