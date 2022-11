Straszne wieści. Kataklizm zatrzyma wielkie gwiazdy?

Lokalni sympatycy speedway’a spoglądają na to z przerażeniem. Nikt nie zamierza stać jednak z założonymi rękami i niemal codziennie wolontariusze w pocie czoła pracują, by chronić jeden z najważniejszych obiektów w Australii służących do uprawiania czarnego sportu. Noszone są worki z piaskiem i tworzone zapory. Jak na razie ludzie wygrywają tę nierówną walkę, lecz sytuacja jest dynamiczna i może zmienić się o 180 stopni dosłownie w każdej chwili.

Wielki turniej zagrożony. Żużlowcy ruszają z pomocą

W pomoc włączyli się nawet sami zawodnicy. - Wielkie brawa dla zaangażowanych osób. Trzymam kciuki, by niebawem wszystko wróciło do normy i żebyśmy jeszcze pojeździli - napisał chociażby na Facebooku jeden z australijskich żużlowców, Zane Keleher. Niestety optymistyczne nie są już najnowsze zdjęcia, które w poniedziałek obiegły Internet. - Tor wysycha - czytamy co prawda na Twitterze, jednak woda znajdująca się tuż obok trybun nie zwiastuje niczego dobrego. - Trudna i nietypowa sytuacja - komentuje między innymi oficjalny profil PGE Ekstraligi, co jasno pokazuje, że nie jest kolorowo.