Straszne wieści. Amputacja nogi Rosjanina

Te doniesienia potwierdził na Twitterze dziennikarz WP, Mateusz Puka. Tym samym rzecz jasna kariera sportowa rosyjskiego zawodnika definitywnie dobiegła końca. W tej chwili to już walka o jego życie, bo pojawiły się przerzuty. Kudriaszow pogodził się już z tym, że do żużla nie wróci. Należy wspierać go w walce o to, co najważniejsze w tym momencie. Żużlowiec ma ledwie 31 lat i to naprawdę straszne, że już w tym wieku dopadło go coś takiego.