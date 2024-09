Straszna tragedia. Śmierć Polaka wstrząsnęła całym krajem

Żużel. Będzie VII Memoriał Krystiana Rempały

Do tej pory odbyło się sześć memoriałów. W październiku 2024 roku, prawdopodobnie w połowie, odbędzie się siódma edycja. - Dzielimy stadion z piłkarzami, więc musimy porozmawiać i ustalić konkretny termin. Obsadę będziemy budować wspólnie z Jackiem Rempałą, który ma swoich zaprzyjaźnionych zawodników. Zrobimy wszystko, aby była jak najlepsza - tłumaczy nam Kamil Góral, prezes Unii Tarnów.



Celem memoriałów jest uczczenie pamięci, jednak oczywiście najlepiej jest to zrobić mocno obsadzonym turniejem. Unia cały czas jest na minusie z pieniędzmi, klub cały czas szuka środków dla zawodników zarobionych w sezonie 2024. Sam Jacek Rempała w środowisku jest lubianą i szanowaną osobą. Na jego telefon wielu zawodników jest w stanie przyjechać na turniej po prostu charytatywnie lub tylko za zwrot paliwa. Daje to nadzieję na ciekawą stawkę i niewielkie wydatki tarnowskiego ośrodka, którego dalsze funkcjonowanie stoi pod ogromnym znakiem zapytania.