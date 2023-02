Straciliśmy wielkiego człowieka. Za tym będę tęsknił [FELIETON]

W związku z przyznaniem obywatelstwa polskiego Wadimowi Tarsasience znów jak bumerang powrócił temat powrotu Rosjan do ścigania. Ja konsekwentnie jednak zostaję przy swoim od momentu wydania wyroku przez światową i polską federację. Wojna się nie skończyła i nikt nikomu życia nie przywróci, więc należy uznawać Rosjan za Rosjan i nie dopuszczać ich do rywalizacji. Dzisiaj wszystko odbywa się zgodnie z prawem. Rok temu toczyła się kwestia tego jak to prawo będzie wyglądało, a teraz ono jest. Jak to mówią - twarde prawo, ale prawo.

Co do sprawy z Wadimem Tarasienką i traktowaniem go jako krajowego zawodnika, to jak powiedziałem wcześniej - tu też mamy do czynienia z prawem, które mówi o tym dość jednoznacznie. Kilka lat temu został wprowadzony regulamin o trzyletniej karencji i funkcjonuje on do dziś. Teraz więc Rzecznik Praw Obywatelskich oraz Polski Związek Motorowy muszą rozstrzygnąć jak należy to interpretować.

Zielona Góra w żałobie. Pomagał wielu zawodnikom

W kończącym się już tygodniu otrzymaliśmy też niestety tragiczną informację, która napłynęła z Zielonej Góry. Myślę, że Mariusza "Mario" Taracha znał każdy, kto choć trochę był zaangażowany w Falubaz. Ja też od kilkudziesięciu lat miałem z nim regularny kontakt, czy to przy okazji spotkań ligowych czy współpracy z wieloma uznanymi zawodnikami. Straciliśmy niestety bardzo dobrego i fajnego człowieka.

Szybka kontra. Wybieramy kadrę na żużlowy mundial. WIDEO / szybka kontra (żużel) / INTERIA.TV

Nie chcę wchodzić w szczegóły, bo to są sprawy intymne i prywatne. Żal jest naprawdę wielki, mam rozdarte serce, ale zapamiętam go przede wszystkim jako uśmiechniętego i pozytywnego człowieka. Będzie mi brakowało wielu rzeczy z nim związanych, takich jak chociażby przywitania i tego jego częstego zwrotu: "Cześć Jacku, co u ciebie?". Mariusz, spoczywaj w pokoju! Będziemy o tobie na pewno pamiętać.

Skoki też mają swoje Speedway of Nations

Na sam koniec zmienię nieco temat i przejdę do skoków narciarskich, które w wielu elementach podobne są do naszego ukochanego żużla. Ostatnie tygodnie dla naszych zawodników nie były najlepsze. Kamil Stoch raz nie dostał się nawet do konkursu, Dawid Kubacki także zjechał w dół. W pewnym momencie zacząłem się bać, że trener Thomas Thurnbichler pozna w końcu to nasze polskie piekiełko.

Na szczęście okazało się, że nie. Mamy bowiem konkurencję, w której zdominowaliśmy weekend, a mianowicie rywalizację duetów. Wszystko zdaje się wracać do normy, podobnie jak kilka lat temu w żużlu w przypadku Rosjan i Speedway of Nations, który zastąpił drużynowy puchar świata. Ciekawi mnie więc to jak teraz zareagują polscy kibice na ten SON, tylko że w wersji skoczkowej.

Podczas weekendu w Lake Placid podoba mi się także aktywna Polonia amerykańska. Widząc to wszystko w telewizji aż radowało się serce. Trzymajmy więc kciuki za skoczków, bo to oni za dwa tygodnie przejmą stery, gdy rozpoczną się mistrzostwa świata w Planicy. Później z kolei marzec, czyli coś na co czeka cała żużlowa brać.

Ja szczerze mówiąc nienawidziłem marca ze względu na te wszystkie kombinacje związane z przekładaniem terminów. Swoje trzy grosze nierzadko dorzucała też pogoda, co człowieka tak trochę zniechęcało. Człowiek marzył wtedy, by ta liga się zaczęła i często odliczał dni do pierwszych spotkań o stawkę.

Jacek Frątczak

Zobacz również:

Wadim Tarasienko (z lewej) w parku maszyn w trakcie ligowego spotkania. / Marcin Karczewski / Newspix

PŚ w Lake Placid. Piotr Żyła i Dawid Kubacki po raz kolejny zapisali się złotymi zgłoskami w dziejach skoków narciarskich / EXPA/NEWSPIX.PL / Newspix