Stracili ważnego partnera. Tak sobie z tym poradzą

- Przemyśl i Krosno leżą w odległości niespełna 100 kilometrów, więc nie mamy do siebie daleko. My szkolimy adeptów na małych motocyklach i będziemy to robić nadal. Trenujemy ich jak najlepiej potrafimy w dwóch klasach: 80 i 125 ccm. Planujemy gościć na treningach w Krośnie raz w tygodniu i oczywiście zapraszamy też do nas młodszych chłopaków z Krosna - cieszył się wówczas Maciej Gilowski, prezes Spartana w wywiadzie dostępnym na wilkikrosno.pl.