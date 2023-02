Stracili ważne ogniwo. Beniaminek ma duży problem?

- Nie, no teraz to PSŻ Poznań zleci - z taką sensacyjną informacją zadzwonił do nas jeden z pierwszoligowych menadżerów. - Nie wiecie, co się stało? Kannenberg odszedł. Bez niego sobie nie poradzą - w tych słowach była oczywiście nutka ironii, bo też niektórych irytowały informacje o Jacku Kannenbergu, magiku od regulaminów.

Ile było Kannenberga w geniuszu taktycznym Bajerskiego?

Menadżer PSŻ przekonuje nas, że to nie jest tak, że on nie zna regulaminu. Mówi, że to on podejmował kluczowe decyzje o zmianach. Kannenberg był natomiast tym człowiekiem, który potwierdzał słuszność jego wyborów, ewentualnie podpowiadał alternatywne rozwiązania. Panowie znakomicie się uzupełniali. W For Nature Solutions Apatorze ta ich współpraca układała się niemal wzorowo. Bajerski był wtedy chwalony za dobre roszady taktyczne. Kannenberg miał w tym swój udział.