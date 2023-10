Stracili pracę w najlepszej lidze świata. Mistrz musi mocno trzymać się za portfel

Siedmiu zawodników PGE Ekstraligi, najlepszej żużlowej ligi na świecie, za rok będzie jeździło w 1. Lidze. W Ekstralidze prawie każdy z nich mógł liczyć na milionowe kontrakty. Jak to będzie teraz? Czy czeka ich twarde lądowanie, czy wręcz spektakularny upadek? Sprawdziliśmy i wiemy, co ich czeka. Kłopoty może mieć Nicki Pedersen. Jeśli tylko będzie zdrowy i skuteczny, to nie ma sprawy. W innym razie Duńczyk powinien mocno trzymać swój portfel.