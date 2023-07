Stracili podstawowego zawodnika. Zła informacja tuż przed walką o medale

Wtorkowe zawody Drużynowych Mistrzostw Polski Juniorów w Gorzowie miały dramatyczny przebieg . Zmagania choć rozpoczęły się zgodnie z planem, to stanowiły ogromne wyzwanie dla uczestników, ponieważ tor po długich upadach deszczu skrywał w sobie wiele niespodzianek, niekoniecznie tych przyjemnych. Na własnej skórze przekonał się o tym między innymi Mateusz Bartkowiak. Reprezentant gospodarzy nie ze swojej winy brał udział w poważnym upadku, po którym już więcej nie pojawił się na torze.

Sytuacja początkowo była naprawdę poważna, ponieważ poszkodowany zawodnik dość mocno oberwał motocyklem rywala. Kibice widząc wyjeżdżającą do niego karetkę momentalnie zamilkli i wręcz modlili się, by ich ulubieńcowi nie stało się nic poważnego. Niestety 20-latek nie uniknął poważnych urazów, o czym dopiero dzisiaj poinformował klub. Tak późna informacja to oczywiście nie przypadek, gdyż lekarze musieli przeprowadzić sporo badań, a te jak wiadomo trwają czasem naprawdę długo.