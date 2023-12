Stracili największą gwiazdę. Koniec marzeń o awansie?

Był rewelacją PGE Ekstraligi, teraz jest nadzieją Kolejarza

Najlepszym żużlowcem, który podpisał kontrakt w Opolu jest Paweł Miesiąc, który jeszcze do niedawna jeździł w PGE Ekstralidze i spisywał się tam naprawdę dobrze . Jego kariera znów jednak znalazła się na zakręcie. Mocno spadł poziom sportowy Miesiąca, ale nie spadły jego oczekiwania finansowe. Żaden klub nie chciał mu dać pieniędzy, jakich wymagał. Podpisał umowę warszawską w Kolejarzu, ale w dowolnym czasie może ją zmienić na klasyczną.

Oprócz tego w Opolu będą też: Stanisław Mielniczuk, Lars Skupień, Kevin Juhl Pedersen oraz Tomasz Orwat. Ciekawy wydaje się zwłaszcza ten ostatni. To zawodnik po przejściach, który niedawno w Kolejarzu Rawicz pokazał sporo dobrych biegów. Trudno jednak o rozwój w klubie, który nie płaci. Orwat wraca do Opola, bo kiedyś miał już tam kontrakt. Z pewnością chce jednak, by tym razem ta przygoda wyglądała zupełnie inaczej.