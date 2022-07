Stracili już szansę na play-offy? Odnieśli kolejną porażkę!

SpecHouse PSŻ Poznań - Texom Stal Rzeszów 49:41

Poznaniacy byli zdecydowanym faworytem dzisiejszego meczu i to pomimo niedawnej porażki w Opolu (43:46). Choć początek meczu był wyrównany, bo w pierwszych dwóch biegach padł remis, to na koniec pierwszej serii poznaniacy prowadzili już sześcioma punktami. Z małymi zmianami, taka przewaga utrzymywała się do dziesiątego biegu.

Ostatnią serię przed biegami nominowanymi poznaniacy rozpoczęli od dwóch ciosów - najpierw zwyciężyli podwójnie, a później w stosunku 4:2. Dwie wiktorie sprawiły, że już przed biegami nominowanymi byli pewni trzech punktów do ligowej tabeli. W ostatnich dwóch gonitwach dnia, gośce zdołali delikatnie zmniejszyć przewagę gospodarzy, ale to było już zdecydowanie za późno. SpecHouse PSŻ wygrał ostatecznie 49:41.

Taki wynik spotkania oznacza, że Texom Stal Rzeszów będzie potrzebowała wręcz cudu, żeby wejść do fazy play-off. W trzech ostatnich meczach rzeszowianie musieliby zdobyć co najmniej 7 punktów - to w zasadzie mission impossible, bo czekają ich pojedynki m.in. z liderem tabeli OK Bedmet Kolejarzem Opole i drugim w 2. Lidze Żużlowej Metalika Recycling Kolejarzem Rawicz.