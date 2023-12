Stracili gwiazdę, a teraz mówią takie rzeczy. Zaskoczenie?

Staszewski po ogłoszeniu wypożyczenia najlepszego młodzieżowca w zespole w wywiadzie dla naszego portalu zadeklarował, że cel na sezon 2024 się nie zmienia, a jest nim awans do PGE Ekstraligi . Podobnego zdania jest nowy zawodnik Arged Malesy - Frederik Jakobsen, choć rozmowa z Duńczykiem ukazała się jeszcze przed oficjalnym komunikatem klubu o odejściu Krawczyka.

- Ambicje zarówno moje, jak i klubu są na tym samym poziomie. Zarówno ja, jak i klub chcemy awansować do PGE Ekstraligi. Czuję, że są tutaj dobre osoby, które stoją murem za klubem. Między mną a trenerem i zarządem są bardzo dobre relacje z poprzednich rozmów kontraktowych - powiedział żużlowiec w wywiadzie dla oficjalnej strony Arged Malesy.

PGE Ekstraliga celem Jakobsena. Dostanie drugą szansę?

Dwa poprzednie sezony Duńczyk spędził w ekstraligowym ZOOLeszcz GKM-ie. Pierwszy miał bardzo udany, więc działacze podpisali z nim dwuletnią, ważną do 2024 roku umowę. Nie została ona jednak zrealizowana, gdyż zawodnik w drugim roku startów spuścił z tonu . Jakobsen chce jak najszybciej wrócić do najlepszej ligi świata.

- Zadowoli nas tylko i wyłącznie walka o najwyższe cele i wygranie finału. By do tego jednak doszło, cała drużyna musi ciężko pracować już od samego początku. Chciałbym być najlepszym zawodnikiem w Polsce i w Danii. Indywidualnie chciałbym awansować do SEC, ponieważ jestem w 100 proc. pewny, że jestem wystarczająco dobry, aby tam ścigać się z powodzeniem - skomentował.