Stracili do niego cierpliwość. Wielka zmiana w polskim klubie stała się faktem

W ostatnich latach w Betard Sparcie Wrocław numer 13 lub 5 był niemal zawsze przyspawany do Macieja Janowskiego. W trakcie ostatnich czterech sezonów objechał ponad 70 spotkań, mając na plecach numer, który kwalifikuje do jazdy z juniorem. Klub z Wrocławia rozgromił Stelmet Falubaz Zielona Góra przewagą 30 punktów. Najsłabszym seniorskim ogniwem był jednak Janowski. Polak jako jedyny przegrał drużynowo dwa biegi. Sztab szkoleniowy najwidoczniej doszedł do wniosku, że jeśli chcą pokonać mistrza Polski to nie mogą pozwolić sobie na tak łatwe porażki biegowe.