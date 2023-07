Stracili atut własnego toru. To była totalna demolka

Wicemistrza świata z 2014 roku zastąpił Lars Skupień, choć to zdecydowanie za dużo powiedziane. Sprowadzony w ostatniej chwili młody żużlowiec pod taśmą ustawił się zaledwie jeden raz i nie miał kompletnie nic do powiedzenia. Następnie zmieniali go ciut lepiej dysponowani koledzy z zespołu.