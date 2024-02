Stracił dla nich kawał zdrowia. Potem go nie chcieli

Jeleniewski to pechowiec. A przynajmniej w ostatnich latach. Jego przygoda w Bydgoszczy obfitowała w groźne upadki. Jeden był wręcz straszny. W lipcu 2022 podczas meczu u siebie z Orłem Łódź, miał on kraksę z Marcinem Nowakiem. Jeleniewskiemu spadł z głowy kask. Publiczność zamarła, ale zawodnikowi nic się nie stało. Kapitalną robotę wykonał on sam, bo w trakcie upadku cały czas trzymał głowę u góry, nie pozwalając na jej kontakt z nawierzchnią. Najpewniej to uchroniło go przed poważnymi konsekwencjami.

