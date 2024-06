Straci pracę po wielu latach. Dla niego nie ma już ratunku?

Smektała błyszczał przede wszystkim jako junior. Po przejściu do grona seniorów systematycznie obniża loty i popada w przeciętność. Jest jednym z najsłabszych seniorów w całej PGE Ekstralidze. Niższą średnią od żużlowca Fogo Unii Leszno (1,212) mają tylko: Jan Kvech oraz Kacper Pludra (obaj to zawodnicy U24). To wiele mówi o problemach, które czekają na Smektałę w rozmowach z klubami.



Reklama Wilfredo Leon wraca do gry! "Nie mogę się doczekać, by wejść na boisko" / Polsat Sport / Polsat Sport

PGE Ekstraliga. Bartosz Smektała straci miejsce?

Jan Krzystyniak uważa, że Fogo Unia w przypadku utrzymania powinna postawić na innych zawodników. - Wybieramy najlepszych, albo tych, którzy po prostu punktują. Teraz, pod nieobecność Janusza Kołodzieja, widzimy, kto nadaje się do zespołu lub, z kim warto byłoby podpisać kontrakt na przyszły rok w przypadku pozostania Unii w elicie. Innego scenariusza nikt nie zakłada, ja też nie wiem, kto zleci do Metalkas 2. Ekstraligi - mówi nam Krzystyniak.



Co wtedy zrobić ze Smektałą? - Uważam, że trzeba jeździć i zdobywać punkty, aby myśleć o utrzymaniu się na żużlu. W samej Unii widziałbym innych zawodników. Jest przecież jeszcze Metalkas 2. Ekstraliga, jest też Krajowa Liga Żużlowa. Nie takie nazwiska jak Smektała zeszły na zaplecze PGE Ekstraligi. Spójrzmy nawet na byłych zawodników Unii Leszno, dla których są to nawet za wysokie progi. Nie chcę wskazywać nazwisk, ale są kluby zawiedzione postawą leszczynian - twierdzi nasz rozmówca.

Reklama

PGE Ekstraliga to za wysokie progi?

- Wracając do Bartka, to jego jazda niestety od początku sezonu nie wygląda najlepiej. Trzeba powiedzieć prawdę w oczy - jeśli chcesz uprawiać żużel i zarabiać pieniądze, to musisz robić punkty. PGE Ekstraliga to dla niego za wysokie progi, w Metalkas 2. Ekstralidze też można jeździć i zarabiać. Mogę pana zapewnić, że zawodnika bardziej cieszy 10 punktów zdobytych w niższych ligach niż 2-3 w Ekstralidze. Wielokrotnie już o tym wspominałem - dodaje Krzystyniak.



Zdaniem byłego reprezentanta Polski klub z Leszna powinien zaprosić Smektałę na rozmowę o pozostaniu jedynie po spadku z PGE Ekstraligi. - Wtedy będzie inna rozmowa. Trudno powiedzieć, kto z obecnej kadry w ogóle rozważyłby pierwszoligową propozycję. Chciałbym oglądać dalej w Unii Janusza Kołodzieja, ale w Metalkas 2. Ekstralidze go nie widzę. Taki zawodnik nie może tam jeździć - podsumowuje ekspert.



Bartosz Smektała z trenerem Rafałem Okoniewskim. / Paweł Wilczyński

Bartosz Smektała (z prawej) w rozmowie z Rafałem Dobruckim / Jarosław Pabijan