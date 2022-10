Straci górę pieniędzy? To będzie kara za ucieczkę

Unia i Doyle inaczej liczą zaległości

Unia mówi o 100 tysiącach, gdyż najpewniej nie bierze pod uwagę umowy reklamowej, która była dodatkiem do kontraktu. Doyle jednak liczy całość, stąd ta duża rozbieżność.

Oczywiście Unia może to wszystko jeszcze zapłacić, ale skoro rok temu nie zrobiła wyjątku dla Emila Sajfutdinowa, to dlaczego miałaby go zrobić dla Doyle’a?