Strach zagląda im w oczy. Legenda w tarapatach

Apator Toruń jeden z najbardziej znanych klubów żużlowych w Polsce i to nie może budzić wątpliwości, niezależnie od kibicowskich sympatii lub ich braku. Choć zespół w ostatniej dekadzie generalnie bardzo zawodzi, spadł nawet z PGE Ekstraligi, to jednak stanowi rozpoznawalną markę nie tylko w środowisku żużlowym. I nie jest to kwestia stadionu, który uchodzi za najlepszy na świecie stricte przeznaczony do tej dyscypliny. Toruń z żużlem kojarzył się zawsze.

