Stracą liderów przed startem ligi? Muszą się spieszyć

Teraz ich zatrzymali, bo Zmarzlik zszedł z listy płac

Z Vaculikiem Stal ma czas do marca

Już jakiś czas temu pisaliśmy, że jeśli Stal nie przedłuży do marca 2023 kontraktu Vaculika, to straci Słowaka. Z naszych informacji wynika, że ten już ma dobre propozycje z innych klubów i jeśli Stal nie przejdzie szybko do ofensywy, to potem już nie przedłuży wygasającej w październiku umowy. Z Thomsenem będzie tak samo.