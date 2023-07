Stoją przed wielką szansą. Jeszcze nikt tego nie zrobił

Wrocławianie kroczą w tym roku od zwycięstwa do zwycięstwa. To oczywiście efekt świetnie zbilansowanego składu. Nawet, gdy zawiedzie któryś z seniorów, to lukę zapełnia po nim kapitalnie dysponowany Bartłomiej Kowalski. Faworyci do mistrzowskiego tytułu mieli też ogromne szczęście, ponieważ długo jeździli w pełnym składzie. Wszystko co dobre prędzej czy później się jednak kończy. Podczas niedawnej rundy Canal+ Online Indywidualnych Mistrzostw Polski w Pile poważny upadek zaliczył Piotr Pawlicki. 28-latek złamał nogę i przynajmniej na kilka tygodni musi odstawić motocykl w kąt.