Stoi przed życiową szansą. Wszystko ma w swoich rękach

INNPRO ROW Rybnik awansował do PGE Ekstraligi. Fantastyczny dwumecz finałowy pojechał Rohan Tungate, wprowadzając zespół do elity. W zamian za to otrzyma kontrakt na starty w najwyższej klasie rozgrywkowej. Teraz ma niepowtarzalną szansę, by udowodnić swoją wartość wśród najlepszych. To od Australijczyka zależy, czy wykorzysta okazję, czy jednak zaliczy totalną wtopę.