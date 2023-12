Stoczą wojnę o utrzymanie. To miało istotny wpływ

Kluby żużlowe najczęściej organizują mecze sparingowe z ośrodkami, do których mają najbliżej. Tak też było w przypadku odwiecznych rywali, czyli Fogo Unii Leszno i Enea Falubazu Zielona Góra. Gdy kibice spojrzą jednak w kalendarz to zauważą, że spotkania towarzyskiego tych drużyn nie ma. Mógł na to wpłynąć fakt, iż oba zespoły w przyszłorocznym sezonie stoczą pomiędzy sobą zażarty bój o utrzymanie w PGE Ekstralidze.