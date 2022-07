Anders Thomsen w Gorzowie traktowany jest jak swój. Jego cieszynki po wygranych biegach to ulubione momenty kibiców. Zresztą to właśnie w Moje Bermudy Stali Duńczyk wypłynął na szerokie wody. W sezonie 2019 zaufał mu ówczesny prezes klubu - Ireneusz Maciej Zmora i od tego momentu 28-latek notuje progres. Całkiem niedawno udało mu się zresztą wygrać rundę Grand Prix na stadionie imienia Edwarda Jancarza. Runda honorowa w samych bokserkach już na zawsze przejdzie do historii czarnego sportu.

Anders Thomsen miał milion na stole

To efekt nie tylko talentu negocjatorskiego, ale i przede wszystkim ogromnego zainteresowania zawodnikiem na rynku. Zaczęło się od zatrzymania Marka G., po którym sam zawodnik przerażony zadzwonił podobno do Betard Sparty. Ponadto kusili go też działacze z Częstochowy, gdzie czuje się jak ryba w wodzie. Mało? W kuluarach mówi się, iż milion zaoferował mu For Nature Solutions Apator Toruń.