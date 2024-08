Stawiają wszystko na jedną kartę. Niewiele brakowało, kibice są w szoku

Unia Tarnów musi zebrać 3,5 miliona złotych

W Tarnowie jednak nie składają broni. Nie wiemy, jaka jest dokładnie dziura w budżecie i ile jeszcze pieniędzy musi zebrać prezes Kamil Góral, żeby zamknąć sezon na zero. Ze środowisk zbliżonych do klubu dowiadujemy się jednak, że jest bardzo bliski tego, by zgromadzić 3,5 miliona złotych, bo tyle potrzebuje Unia na ten rok.