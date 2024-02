Stawia wszystko na jedną kartę. Podjął radykalne kroki

Żużel. Przedłużyli kontrakt z 2-krotnym mistrzem świata

Cierniak podpisał kontrakt w Danii. Dołączył do zespołu z Fjelsted. Polak podjął bardzo dobrą decyzję, bo jego kalendarz startów momentalnie się skurczył względem tego za czasów juniorskich. Na to narzekali Mateusz Świdnicki i Wiktor Lampart, czyli grono, które ma za sobą pierwszy sezon w gronie seniorów. Wcześniej byli przyzwyczajeni do jazdy w wielu imprezach młodzieżowych, więc teraz trudniej im było złapać luz na motocyklu, co przekładało się na mierne wyniki.