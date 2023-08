Stawia na nogi gwiazdy Wisły. Jemu też ma pomóc

- Wiosną się przewrócił i teraz się boi. Wielu zawodników tak ma. Proszę zwrócić uwagę, że on nawet dobrze zaczął, ale po tej kraksie, to już nie jest ten sam zawodnik. Taki strach blokuje - mówi nam Tomasz Bajerski, były trener Mateusza Affelta w Apatorze Toruń.

Co robi Affelt, żeby się pozbyć problemu?

- Wiem, że Mateusz robi, co w jego mocy, żeby pozbyć się problemu. Podjął współpracę ze znanym psychologiem Damianem Salwinem. Ma z nim spotkania online - wyjaśnia Bajerski.

Salwin kiedyś był psychologiem piłkarskiej reprezentacji Polski, a od jakiegoś czasu współpracuje z Wisłą Kraków. To człowiek, który zna się na rzeczy i wie, jak postawić na nogi zawodników po kontuzjach. Radził sobie z wielkimi gwiazdami naszej piłki, więc Affeltowi też prędzej, czy później pomoże.

Inna sprawa, że takie sprawy, jak strach po upadku, potrafią się w żużlu ciągnąć miesiącami. Tai Woffinden po upadku dochodził do siebie blisko rok, a to przecież wielki zawodnik, 3-krotny mistrz świata. Wielu innych też się z tym zmaga i czeka miesiącami, aż coś w ich głowie przeskoczy i znowu nie będą czuli oporu przed jazdą na pełny gaz.

Bajerski wie, co należy zrobić, żeby postawić Affelta na nogi

- Nie zamierzam wchodzić w kompetencje psychologa, ale ja uważam, że takim przypadkach, to by trzeba wywieźć zawodnika na dwa tygodnie do ciemnego lasu i odciąć od wszystkiego. Od mediów, internetu i kibiców. Taka szokowa terapia mogłaby zdziałać cuda - przekonuje Bajerski.