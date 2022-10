Statek pływa czy tonie? Odnieśli się do wieści o wielkich długach

Aforti Start Gniezno okazał się być najsłabszą drużyną w zeszłorocznej eWinner 1. Lidze. Co gorsza, po spadku problemem miała być nie tylko degradacja do najniższej klasy rozgrywkowej, ale również spore długi. Klub przekazał kibicom pozytywne wieści i odniósł się do krążących informacji. – W październiku zamknęliśmy rozliczenia z naszymi zawodnikami – przekazał za pośrednictwem klubowych mediów Radosław Majewski, dyrektor GTM Startu.