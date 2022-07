Polska i Speedway of Nations to nie jest idealne połączenie. Co roku nasza reprezentacja należy do głównych faworytów i też co roku coś staje jej na przeszkodzie. Rozpoczęło się od Wrocławia i błędnego rozumowania regulaminu, potem przyszły złote lata Rosjan, a gdy w sezonie 2021 zabrakło największych gwiazd Sbornej, w wielkim finale doszło do nieporozumienia pomiędzy Bartoszem Zmarzlikiem i Maciejem Janowskim.