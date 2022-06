Start wygrał mecz o tlen. Czerwona kartka i pełno kontrowersji!

Nie można powiedzieć, że gnieźnianie przystępowali do tego spotkania z nożem na gardle, jednak zwycięstwo w tym spotkaniu było przez podopiecznych Tomasza Fajfera bardzo pożądane. W walce o utrzymanie, drużyna Startu traci do głównego rywala, Zdunek Wybrzeża Gdańsk, dwa punkty. To za sprawą zwycięstwa gdańszczan za "trzy" przeciwko Trans MF Landshut Devils.

Rybniczanie przyjechali do Gniezna z względnym spokojem - przy Wrzesińskiej mogli wygrać, jednak nie musieli, bo w walce o utrzymanie są we względnie komfortowej sytuacji. Przyjeżdżając do pierwszej stolicy Polski mogli być praktycznie pewni zdobycia punktu bonusowego, a poza tym czeka ich jeszcze domowy pojedynek z Orłem Łódź, w którym żużlowcy ROW-u będą zdecydowanymi faworytami.

Start Gniezno rozpoczął mocno

Początek meczu należał do czerwono-czarnych. Gnieźnianie po dwóch biegach prowadzili... 10:1, a to za sprawą dwóch podwójnych zwycięstw. W pierwszym biegu podopieczni Tomasza Fajfera przywieźli za plecami Klindta i Pieszczka, a w biegu młodzieżowców juniorzy ROW-u wyeliminowali się z rywalizacji wjeżdżając w taśmę i upadając.

Choć rybniczanie znaleźli lepsze ustawienia, wydawało się, że Start ma ten mecz pod kontrolą. Wszystko zmieniło się przy okazji biegu siódmego. Andreas Lyager agresywnie - by nie powiedzieć, że chamsko - zjechał do bandy wjeżdżając na linię mety, starając się w ten sposób zablokować Antonio Lindbaecka.

Szwedowi to zachowanie bardzo się nie spodobało i dość bezpośrednio wyrażał swoją dezaprobatę wobec takiej jazdy Duńczyka, gdy obaj zjeżdżali do parku maszyn. W bramie wjazdowej doszło do ostatecznego starcia, w którym Lindbaeck kopnął motocykl Lyagera.

