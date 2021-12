Po zakończonym sezonie, lista zastrzeżeń prezesa rybnickiego ROW-u do Michaela Jepsena Jensena była bardzo długa. Otwierało ją niecodzienne podejście do treningów. - Przez cały sezon, na ani jednym treningu, nie chciał jednak ścigać się z nikim spod taśmy. Gdy przed meczem rewanżowym w play off z Arged Malesą prosiłem wszystkich o trzy dni solidnych treningów. On z Pontusem Aspgrenem odjechali tylko jeden, startując samodzielnie. W pozostałe dni w krótkich spodenkach wizytowali park maszyn. Z Siergiejem Łogaczowem nie chcieli podjechać pod taśmę - opowiadał Krzysztof Mrozek na niedawnym spotkaniu z kibicami.

Menadżer Aforti Startu Gniezno, Błażej Skrzeszewski, nie daje wiary w te historie. - Nie mogę się wypowiadać w temacie treningów ROW-u Rybnik w zeszłym sezonie, ponieważ w nich nie uczestniczyłem. Jednak osobiście nie chce mi się wierzyć w to, że tak klasowy zawodnik, jak Michael Jepsen Jensen stronił od treningów. To jednak tylko moja prywatna opinia w tym temacie - powiedział w rozmowie z Interią.

Jepsen Jensen pozbawi Start Gniezno 54 punktów?

Jeszcze przed oficjalnym otwarciem okienka transferowego pisaliśmy o wynikach analizy, którą przeprowadzili w ROW-ie. Według wyliczeń rybniczan, przed nieumiejętną jazdę Jepsena Jensena, drużyna straciła w tym sezonie 54 punkty. W kilku biegach zdarzyło się nawet tak, że ROW po starcie biegu był na podwójnym prowadzeniu, a na linii mety wynik był odwrotny.

Pytany przez nas menadżer Startu, czy nie ma obaw o jazdę parową Duńczyka, uspokaja potencjalnie zmartwionych kibiców. - Przed podpisaniem kontraktu rozmawialiśmy z Michaelem o jego roli w budowanym zespole. Michael Jepsen Jensen jest bardzo zmotywowany i zdeterminowany by w sezonie 2022, w barwach gnieźnieńskiej drużyny, osiągnąć jak najlepszy wynik zarówno drużynowy, jak i indywidualny w rozgrywkach eWinner 1. Ligi - powiedział Błażej Skrzeszewski.

Krzysztof Mrozek wytknął też, że Jepsen Jensen, podczas meczu Start - ROW, zdobył zaledwie 4 punkty. Te słowa w Gnieźnie również nie wzbudzają strachu i niepokoju. - Osobiście nie mam żadnych obaw, jeśli chodzi o dyspozycję Michaela Jepsena Jensena w sezonie 2022 i na domowym torze w Gnieźnie, i podczas meczów wyjazdowych na innych obiektach - zakończył menadżer Aforti Startu Gniezno.