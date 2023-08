Starcie gigantów! Jeśli Sparta nie odpowie Motorowi, to złota nie będzie

Sparta nawet z Krawczykiem tak mocna nie będzie

Przyjemski jest tak ważny, bo może zrobić różnicę

Można powiedzieć, na pozycjach seniorskich, to wygląda równie dobrze, jak w Motorze. Jednak przy U24 i juniorach mamy już dużą przewagę Motoru. I nie chodzi nawet o to, że Kowalski jest lepszy od Cierniaka, bo nie jest. Natomiast jeśli Cierniak akurat pojedzie słabiej, to Motor będzie miał w odwodzie Przyjemskiego.

Sparta pracuje nad Huryszem. Musi go mieć

Przyjemski do spółki z rozwijającym się w szybkim tempie Bańborem to jest juniorska siła, na którą Sparta nie ma w tej chwili odpowiedzi. Słyszymy, że wrocławski klub pracuje teraz nad transferem Oskara Hurysza. To już byłaby jakaś odpowiedź. Jak się uda, to Sparta będzie miała już jakąś tam przeciwwagę. Jednak bez tego nie ma szans na to, by rywalizować za rok z Motorem o złoto. Zresztą w tym roku to złoto też zaczyna odjeżdżać, bo w decydującej fazie sezonu, to mistrz Polski jest w formie, a ze Sparty powietrze uleciało.