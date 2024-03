Starania europosła przyniosły skutek. Kolejne miliony w kasie polskiego klubu [FELIETON]

Nie mówię, że jestem "Ryszard Wszystko Mogę Czarnecki", ale moja niedawna publikacja, wzywająca do podtrzymania umowy sponsoringowej między Tauronem a Włókniarzem Częstochowa, jakby przyniosła skutek! Słyszę spod Jasnej Góry, że ten energetyczny gigant zostanie przy "czarnym sporcie" , a konkretnie przy klubie prezesa Świącika. Byłaby to wspaniała wiadomość.

Państwowy gigant pozostanie w polskim klubie?!

Żeby było jasne, nie jest to ze strony tej Spółki Skarbu Państwa działalność humanitarna czy charytatywna. Tauron nie jest świętym Mikołajem - Tauron musi wiedzieć, jaki jest "zwrot medialny" transmisji meczów Ekstraligi. Tym bardziej, że akurat Włókniarz jeździł w ostatnich dwóch sezonach tych meczów więcej, niż połowa zespołów najwyższej klasy rozgrywkowej. Częstochowianie regularnie jeździli w play-offach w sezonach 2022 oraz 2023 i kończyli rywalizację w pierwszej "czwórce" (2022-medal brązowy, 2023 -miejsce czwarte). Jeśli te informacje o trwalszym romansie Włókniarza z Tauronem potwierdzą się to: "really good news!"