Stanie się milionerem. Obawiają się tylko jednego

Hansen w całym sezonie musi zdobyć przynajmniej 100 punktów, jeśli chce zostać milionerem. Właśnie tyle potrzebuje, by zarobić równy milion (500 za podpis i 500 za punkty). Jest to cel do zrealizowania, patrząc na to, że Włókniarz powinien w PGE Ekstralidze pojechać aż dwadzieścia spotkań. Spora kasa, jednak w porównaniu z Jakubem Miśkowiakiem, który zarobił prawie dwa miliony, możemy mówić o oszczędnościach.