Stanął na wadze. To może być problem

W rozmowie ze "Speedway Starem" duński trzykrotny mistrz świata powiedział wprost, że jest mniej więcej w tym samym miejscu, co każdego roku o tej porze, jeśli chodzi o przygotowania do sezonu oczywiście. Ma jedynie kilka kilogramów więcej niż zwykle. To teoretycznie nie powinien być problem, ale czy na pewno? Jeden, dwa kilogramy to żaden kłopot. Gorzej z pięcioma czy sześcioma. A tyle właśnie w nadmiarze ma Pedersen.