Stalowa psychika młodej perełki. Bili się o niego, a dwa lata temu przeżywał dramat

Na szczęście, wirażowy szybko się pozbierał. Miał furę szczęścia, bo przecież zderzenie z pędzącym motocyklem mogło spowodować szereg obrażeń wewnętrznych. Wstrząśnięty był także sam zawodnik. Franciszek Majewski pokazał jednak mocną psychikę, choć na pewno w dużym stopniu pomógł mu stan zdrowia wirażowego, który po upadku nie uległ zmianie . Być może niejeden młody zawodnik o takiej sytuacji rozważałby nawet zakończenie kariery, ale Majewski się nie poddał. Przepracował to co się stało i już rok później był wyróżniającym się młodzieżowcem ligi.

Wielka szansa przed młodym talentem. Klub mocno w niego wierzy

Franciszek Majewski trafił do Abramczyk Polonii Bydgoszcz, choć wiele wskazywało na to, że zostanie zawodnikiem Falubazu Zielona Góra. Od początku w zasadzie niemożliwe było jego pozostanie w Kolejarzu Rawicz, bo klub przeżywał potężne zawirowania finansowo-organizacyjne, a potem jeszcze aresztowano prezesa, Sławomira K. Majewski był obiektem zainteresowania kilku klubów, ale to Polonia wygrała walkę o tego zawodnika. Do spółki z imiennikiem Karczewskim na stworzyć jedną z najlepszych juniorskich par Speedway 2. Ekstraligi. Presja spora, ale warunki do rozwoju obaj będą mieli bardzo dobre.