Stało się. Za milion kupili sobie miejsce w finale?

Jakub Miśkowiak już w połowie sezonu powiedział działaczom Tauron Włókniarza Częstochowa, że nie przedłuży umowy, że potrzebuje nowych wyzwań. Wkrótce dogadał się z ebut.pl Stalą Gorzów, która kusiła go już rok temu. Wówczas jednak Miśkowiak nie zdecydował się na zmianę. Teraz dał się przekonać. Do myślenia dał mu słaby początek sezonu. Był pogubiony, nie potrafił się odnaleźć. Wtedy najpewniej doszedł do wniosku, że inny klimat może mu pomóc.

Dla Stali ten transfer ma strategiczne znaczenie

Stal wydawała się oczywistym kierunkiem. Inni kusili, składali oferty, ale Miśkowiak z gorzowskimi działaczami rozmawiał już przed rokiem. Już wtedy przekonał się, że Stali bardzo na nim zależy. On też może na tym ruchu zyskać, bo Stal to taki klub, co stawia żużlowców na nogi, wydobywa z nich to, co najlepsze.