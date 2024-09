Wspaniały powrót Zmarzlika do miejsca, które w zeszłym roku doprowadziło wielu Polaków do rozpaczy. Właśnie w Vojens doszło do skandalu z udziałem naszego reprezentanta, gdy wówczas został zdyskwalifikowany za nieregulaminowy kevlar w trakcie kwalifikacji i emocje o tytuł mistrza świata przedłużyły się do ostatniego turnieju. Tym razem Polak załatwił sprawę już w Danii. Vojens ogólnie jest całkiem szczęśliwym torem dla Zmarzlika. W swojej karierze zwyciężał tam dwukrotnie i raz był drugi. Zeszłoroczna wpadka była wyjątkiem, coś takiego zdarza się raz na wiele lat.

