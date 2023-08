Stal wprawiła kibiców w ekstazę. Tak się to robi

Film "Barbie" bije ostatnio rekordy popularności . Ludzie masowo chodzą do kina, odwołują się do niego w kulturze masowej, wykorzystują motywy z filmu w memach, scenkach czy gifach. Moda na "Barbie" zapanowała na dobre, mimo że opinie na temat filmu są skrajne: od zachwytów, po te które wprost określają go jako produkcję o niczym (pod tą drugą opinią podpisuje się zresztą autor niniejszego tekstu). Fakty są jednak takie, że niezależnie od recenzji, "Barbie" można dobrze wykorzystać marketingowo.

I to właśnie zrobiła Stal Gorzów, która przy użyciu grafiki z logiem innych ligowych klubów, zadeklarowała gotowość do walki w fazie play-off. Spotkało się to z wielkim entuzjazmem kibiców, wręcz z zachwytem dużej ich części. - Zrobiliście mi dzień. Świetny pomysł - takich komentarzy pod postem jest całe mnóstwo. Generalnie - co rzadko się zdarza w mediach społecznościowych - odbiór takiej idei jest niemal w stu procentach pozytywny. Widać, że czasem warto postawić na coś luźnego, żartobliwego, zamiast używania oklepanych formuł.