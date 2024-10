Stał się obiektem żartów. Legendarny klub tego pożałuje

W najbliższym sezonie to Jan Kvech będzie podstawowym zawodnikiem U24 KS Apatora Toruń. Czech słynie z tego, że potrafi sprawiać problemy. Bywa także często nieprzygotowany. - Jeździ w Grand Prix? Jeździ. A to jak jeździ to już nieważne - wyśmiewa go jeden z kibiców toruńskiej drużyny. Klub, kontraktując zawodnika tak naprawdę wiele ryzykuje. Zapłacili mu wielką kasę, a są wielkie wątpliwości, czy sportowo na nią zasługuje.