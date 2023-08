Stał się liderem. Mówi, że na tym nie poprzestanie

Wysocki mówi o meczu z Falubazem

Żużlowiec Wybrzeża taki ma cel na sezon 2024

Junior w następnym sezonie chciałby wznieść się na wyższy poziom. Tegoroczna jazda w pełni go nie satysfakcjonuje. - Może jestem zadowolony, bo miałem kilka fajnych meczów. Zawody juniorskie też szły w miarę dobrze. To jednak nie jest to, co chciałbym zrobić. Moim celem jest przywożenie chociaż 6-7 punktów w meczu - wyznał.- Może jeszcze nie jestem na tym poziomie? W następnym roku będę się starał, żeby było lepiej. Liderem formacji młodzieżowej niby już jestem, ale chciałbym pokazać, że potrafię jeździć również z seniorami - dodał nasz rozmówca.