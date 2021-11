Stal Rzeszów z kolejnym polskim zawodnikiem. To wychowanek

O transferze Lamparta do Stali mówiło się długo. 31-latek to wychowanek rzeszowskiego klubu, z którym miał nawet okazję rywalizować w Ekstralidze. Po raz ostatni żużlowiec jeździł dla zespołu z Rzeszowa w 2020 roku. To był całkiem udany okres, bo łącznie zawodnik w dziewięciu meczach wykręcił średnią ponad dwóch punktów na bieg.

Sezon 2021 nie okazał się dla niego udany. Rzeszowianin wystąpił tylko w czterech meczach w barwach Unii Tarnów. Sam pojawił się już w trudnej sytuacji dla zespołu, który zmierzał do spadku. Trudno jednak uznać Lamparta za wzmocnienie, bo nie zaprezentował się on z dobrej strony.

Reklama

Teraz ponownie 31-latek trafił do Stali Rzeszów, tym razem jako transfer definitywny. To już trzeci potwierdzony Polak w zespole. Wcześniej klub ogłosił podpisanie umowy z Pawłem Miesiącem i Hubertem Łęgowikiem. Pytanie zatem, czy panowie będą walczyć o miejsce w składzie. Możliwe jednak, iż wszyscy znajdą dla siebie miejsce.