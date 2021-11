Stal rozpoczęła budowę składu. Zostaje ważne ogniwo

Hubert Łęgowik pomimo młodego wieku, w swojej karierze zdołał zwiedzić już pięć klubów i trzy poziomy rozgrywkowe w naszym kraju. O ile zawodnik radził sobie dobrze w PGE Ekstralidze i eWinner 1. Lidze jako junior, o tyle po osiągnięciu wieku seniora był już zmuszony do przejścia na najniższy szczebel. W sezonach 2018 - 2020 Polak zdobywał punkty dla OK Bedmet Kolejarza, a w 2021 roku dołączył do 7R Stolaro Stali.

Wychowanka Włókniarza Częstochowa śmiało można określić mianem solidnego drugoligowca. Jego średnie biegowe w poprzednich latach regularnie oscylowały bowiem w granicach 2 "oczek" na bieg, a w niedawno zakończonych zmaganiach 26-latek okazał się drugim najskuteczniejszym krajowym żużlowcem rzeszowskiej drużyny. Nic więc dziwnego, że znalazł on uznanie w oczach działaczy i obie strony dość szybko doszły do porozumienia.

To dopiero początek świetnych wieści dla kibiców 7R Stolaro Stali. Pomimo utraty Sama Mastersa, klub z Podkarpacia planuje kilka niespodzianek dla najwierniejszych fanów. Na liście życzeń znajduje się parę ciekawych nazwisk, a budżet opiewać ma nawet na 2 miliony złotych, o czym pisaliśmy TUTAJ.